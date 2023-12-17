Шольц назвал Хануку такой же частью жизни в Германии, как и Рождество

Канцлер ФРГ добавил, что "синагоги относятся к Германии, как и церкви и мечети"

БЕРЛИН, 17 декабря. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что еврейский праздник Ханука является такой же частью жизни в Германии, как Рождество или Ураза-байрам.

"Само собой разумеющийся факт, что Ханука относится к Германии в той же мере, как Рождество и Ураза-байрам, что синагоги относятся к Германии, как и церкви и мечети, и что мы в этой стране неотделимы друг от друга", - сказал канцлер на мероприятии Центрального совета евреев в Германии. Его слова привела пресс-служба правительства ФРГ.

Ханука длится восемь дней, в этом году она началась вечером 7 декабря и продлилась до вечера 16 декабря. Название Ханука означает "обновление", праздник был утвержден во втором веке до нашей эры. В первый вечер Хануки зажигают одну свечу, во второй - две, и так далее, пока 15 декабря не зажгут все 8 свечей на ханукальной меноре.

Праздник посвящен чуду, происшедшему по преданию при освящении Иерусалимского храма после победы войска Иуды Маккавея над войсками царя эллинистической Сирии Антиоха Эпифана в 164 году до нашей эры, когда восьмисвечник горел в храме восемь дней, хотя масла хватало только на одни сутки. В честь этого события принято зажигать ханукию.