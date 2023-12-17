В Нижнем Новгороде вывезли полуторанедельную норму снега

С 18 декабря в регионе ожидается резкое потепление

ТАСС, 17 декабря. Почти 50 тыс. куб. м снега вывезли на выходных в Нижнем Новгороде после циклона "Ваня", что составляет полуторанедельные показали при средней норме выпадения осадков. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев в Telegram-канале.

"За вчерашний день вывезли 24 тыс. куб. м снега, то есть за выходные - почти 50 тыс. кубов. Это нормальные такие полуторанедельные показали по вывозу при средней норме выпадения осадков. Как бы резко и не в нашу пользу менялась погода, - продолжаем отвечать на ее вызовы. Дал поручение максимально активно работать по вывозу снега, просыпать дороги, чтобы не было ледяных накатов из-за контрастного перехода из сильного минуса в плюс и быть готовыми задействовать водооткачивающую технику", - написал глава города, уточнив, что с 18 декабря ожидается резкое потепление.

По его словам, вечером и ночью работа будет усилена, поскольку 18 декабря жителям нужно ехать на работу.

Как передает корреспондент ТАСС, во второй половине дня в Нижнем Новгороде вновь начался сильный снегопад, который на данный момент продолжается.

Циклон "Ваня" в пятницу накрыл Нижний Новгород. В городе собрали специальный штаб по ликвидаций последствий, на устранение которых привлекли более 4 тыс. рабочих и 1 тыс. единиц техники. С пятницы на субботу в Нижнем Новгороде выпало 20 см снега.