На Ставрополье разработали ровер для сельского хозяйства

Платформа может использоваться в разном рельефе местности для выполнения различных задач

СТАВРОПОЛЬ, 17 декабря. /ТАСС/. Ученые Ставропольского государственного аграрного университета разработали многофункциональный ровер для сельского хозяйства. Платформа может использоваться в разном рельефе местности для выполнения различных задач, сообщили журналистам в пресс-центре вуза.

"Сельскохозяйственный ровер разработан командой молодых ученых из Ставропольского государственного аграрного университета. Агрегат представляет самоходную ротобитизированную платформу на колесном или гусеничном ходу. <…> Конструкция платформы специально разрабатывалась с учетом разных условий эксплуатации. Так, ровер сможет работать на различных типах грунта с разным рельефом", - говорится в сообщении.

В пресс-центре отмечают, что ключевой особенностью ровера стала быстрая адаптация под разные задачи. Платформу можно быстро оснастить оборудованием для внесения удобрений, для обработки растений, емкостями для хранения плодов или перевозки грузов и т. п.

"Динамика инновационной активности сельхозпредприятий только за последние пять лет выросла в два раза. И сегодня мы работаем над тем, чтобы образовательный процесс соответствовал темпам внедрения современных технологий в производство, а каждая научная работа имела практический результат", - цитирует пресс-центр ректора Владимира Ситникова.

Апробация российской модели ровера на сельскохозяйственных предприятиях Ставропольского края запланирована на 2024 год.