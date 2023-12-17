В Югре прием витаминного препарата, созданного для школьников, начали первые 200 детей

В департаменте промышленности региона сообщили, что курс рассчитан на месяц

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 17 декабря. /ТАСС/. Инновационный препарат "Иммунокол" с витаминно-минеральным комплексом, который разработан в Югре специально для детей, проживающих в условиях Севера, и содержит повышенное количество полезных веществ, принимают 200 детей города Ханты-Мансийска. Курс рассчитан на месяц, сообщили ТАСС в департаменте промышленности Югры.

Данный завод, где создается препарат, - первое в Югре предприятие по производству отечественных белковых компонентов для новорожденных, которое позволит обеспечить 10% потребностей внутреннего рынка. Сейчас он запущен в тестовом режиме, а выход на полную проектную мощность запланирован на 2025 год. На него из бюджета РФ выделено 300 млн рублей, а общий объем финансирования составит 1,5 млрд рублей.

"На заводе стартовал выпуск мелкосерийных партий препарата "Иммунокол" с витаминно-минеральным комплексом, который прошел все клинические испытания. Пилотный проект биологической профилактики для детей стартовал в Ханты-Мансийске. В данном курсе биопрофилактики участвуют 200 детей, его проведение рассчитано на четыре недели", - сказал собеседник агентства.

По его словам, данный специализированный продукт диетического лечебного и профилактического питания не имеет аналогов в России, в нем присутствует высокое содержание антивирусных и антимикробных агентов, таких как иммуноглобулины, лактоферрин, лизоцим. "Он разработан специально для Югры, исходя из анализа рационов питания детей дошкольного и школьного возрастов и установленных дефицитов поступления микронутриентов. С этой целью он обогащен витамином D, йодом, цинком и железом. В отличие от БАДов он прошел клинические испытания", - отметил собеседник.

Он также подчеркнул, что дети, принимающие данный препарат, по окончании курса пройдут медицинские осмотры и клинико-лабораторные исследования. В управлении Роспотребнадзора по Югре отметили, что цель данного курса - профилактика инфекционных сезонных болезней у юных жителей региона.

Производство находится в поселке Алябьево на базе ранее законсервированного завода "Советское молоко".