В секторе Газа частично восстановили услуги связи и соединение с интернетом

В компаниях Paltel и Jawwal отметили, что это произошло, в частности, после неоднократных попыток ремонта в течение последних дней

КАИР, 17 декабря. /ТАСС/. Услуги связи и работа интернета частично возобновлены в центральной и южной областях сектора Газа. Об этом сообщили палестинские телекоммуникационные компании Paltel и Jawwal.

"Хотим сообщить о постепенном восстановлении работы факсимильной, сотовой связи и Интернета в центральных и южных районах сектора Газа, где наши бригады смогли добраться до места повреждения и устранить неисправность", - говорится в совместном заявлении компаний, распространенном в социальной сети X (ранее Twitter).

В компаниях также отметили, что возобновление услуг связи произошло после неоднократных попыток ремонта в течение последних дней и "при вмешательстве соответствующих международных сторон".

15 декабря Jawwal и Paltel сообщили о прекращении оказания всех телекоммуникационных услуг в анклаве из-за продолжающегося конфликта.