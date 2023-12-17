17 декабря, 16:13
Международная выставка-форум "Россия"

Путин поразился стремительному росту населения Севастополя

Президент посетил стенд города на выставке "Россия" и назвал часть экспозиции, стилизованной под винный погреб, самой любимой у посетителей

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин побывал на стенде Севастополя на выставке-форуме "Россия" и поразился, с какой скоростью растет население города. А вот тот факт, что продукция виноделов, являющаяся частью экспозиции стенда, больше всего привлекает посетителей, Путина, напротив, не удивил.

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Главе государства продемонстрировали мультимедийный архив данных, знаменующих основные вехи в развитии Севастополя за последние 10 лет. "Население выросло в 1,5 раза", - рассказали российскому лидеру. "В полтора раза?!" - удивленно и одновременно восхищенно переспросил он.

Одна часть экспозиции была стилизована под винный погреб. "Эта зона, наверное, самая любимая у наших посетителей", - рассказали президенту, указав на аккуратно расставленные на полках винные бутылки. "Догадываюсь", - усмехнулся Путин. Оказалось, что в 2015 году впервые за 20 лет в Севастополе было высажено 150 га виноградников, а сейчас их уже свыше 2 тыс. На стенде было выставлено около 100 бутылок от 20 производителей.

  

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