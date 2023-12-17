В Ростове-на-Дону заявили о штатной работе соцучреждений с 18 декабря

Свободное посещение занятий в школах города вводилось ранее из-за сильного гололеда

ТАСС, 17 декабря. Школы, детсады и все социальные учреждения Ростова-на-Дону будут работать штатно с 18 декабря. Об этом в Telegram-канале сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.

"Все социальные учреждения, в том числе школы и детские сады, завтра будут работать в штатном режиме", - написал он.

Ранее Логвиненко сообщал, что свободное посещение занятий введено в школах Ростова-на-Дону из-за сильного гололеда с 12 декабря.

В ночь на 11 декабря на Ростовскую область обрушился ледяной дождь, в регионе повреждены линии электропередачи, повалены деревья, выросло число ДТП. С начала стихии почти 600 человек обратились в региональные травмпункты.