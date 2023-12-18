Путин встретится с победителями и наставниками чемпионата "Профессионалы"

Участие в нем приняли 679 молодых специалистов - студентов колледжей и школьников от 14 лет

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин встретится с победителями и наставниками первого всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы".

Финал прошел в Санкт-Петербурге в конце ноября. Участие в нем приняли 679 молодых специалистов - студентов колледжей и школьников от 14 лет. Среди конкурсантов были граждане не только России, но и Азербайджана, Белоруссии, Вьетнама, Индии, Казахстана, Китая, Саудовской Аравии, Сирии и Филиппин.

Всего победителями стали 385 человек. Студенты колледжей соревновались между собой по 35 компетенциям, школьники - по 20. Среди них, в частности, корпоративная защита от внутренних угроз информационной безопасности, промышленная автоматика, ремонт беспилотных летательных аппаратов и другие направления.

Состязания под названием "Профессионалы" проводятся в России впервые, инициатива по их организации принадлежит главе государства. Ранее РФ участвовала в подобных конкурсах по линии WorldSkills - это международное некоммерческое движение, направленное на повышение престижа рабочих профессий. Однако сейчас членство РФ в WorldSkills временно приостановлено, с учетом чего было решено организовать национальные мероприятия.

Региональный этап всероссийского чемпионата стартовал в начале весны. Затем прошел отбор в финал. Осенью Путин встречался в Великом Новгороде с участниками одного из турниров - Чемпионата высоких технологий. Там он поддержал идею, что далее соревнования должны быть ежегодными.