Синоптики прогнозируют оттепель в Москве до 23 декабря

В столице ожидается температура на 7-8 градусов выше климатической нормы

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Воздух в Москве будет прогреваться до плюс 2-6 градусов на этой неделе. Оттепель, по предварительным данным, продлится до субботы, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Москву ожидает первая оттепель за календарную зиму на этой неделе. Еще недавно был аномальный холод, а теперь, в понедельник, температура будет на 4-5 градусов выше нормы, во вторник - на 5-6 градусов, а со среды - на 7-8 градусов. Оттепель прогнозируется до субботы включительно. Потом, по предварительным данным, будет похолодание, но без сильных морозов", - сообщил он.

По данным Гидрометцентра, температура в эти дни будет достигать плюс 2-6 градусов. Сильные осадки в течение недели не ожидаются.

"Погода теплая, но мрачная, осадков сильных не будет, но небольшой мокрый снег, морось, а во вторник даже дождь будут приносить дискомфорт. Снежный покров будет подтаивать, поэтому под ногами будет образовываться каша, периодически она будет замерзать. Потепление зимой, к сожалению, не приносит радости", - отметил Вильфанд.