На Чукотке проводят проверку по факту кражи виртуального оружия в онлайн-игре

Его стоимость составляет около 20 тыс. рублей

ТАСС, 18 декабря. Полицейские на Чукотке проверяют обстоятельства кражи виртуального оружия у старшеклассника, проживающего в Анадыре. Судя по информации в заявлении его матери, стоимость похищенных "скинов" составляла 20 тыс. рублей, сообщили ТАСС в УМВД России по региону.

"По словам подростка, злоумышленники незаконно получили доступ к его аккаунту в игре и похитили виртуальное оружие, стоимость которого составляет порядка 20 тыс. рублей. Если факт кражи будет подтвержден, будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела", - сообщили правоохранители.

Уточняется, что подобную проверку полицейские на Чукотке проводят впервые.