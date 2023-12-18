"Грамота.ру" назвала "нейросеть" словом 2023 года

Также популярными оказались слова "джипити", "база" и "возвращенцы", сообщили в пресс-службе портала

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Существительное "нейросеть" стало словом 2023 года по версии портала "Грамота.ру". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе портала.

"Словом 2023 года стала "нейросеть". Выбор был сделан на основе сбалансированных критериев - анализа больших данных, частотности запросов, оценки ведущих экспертов: лингвистов, социологов и других специалистов", - говорится в сообщении.

Это слово набрало более 75% голосов. Далее следуют: "джипити"/GPT (58%), "база" (43%) и "возвращенцы" (41%). Также более 20% голосов набрали "промпт"/"промт" и "имба". Отмечается, что важным критерием при выборе слова года была его достаточная освоенность русским языком.

Слово будет включено в метасловарь "Грамоты.ру", который объединяет материалы из разных справочников и словарей русского языка. Специально для этого будет составлено его полное словарное описание, рассказали в пресс-службе портала.

В словарях "Грамоты.ру" собраны более 5 млн статей. Годовая аудитория портала составляет 20 млн человек, количество просмотров - более 7 млн ежемесячно. За 23 года справочная служба подготовила около 300 тыс. ответов на вопросы пользователей.