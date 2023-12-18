На острове Парамушир на Курилах из-за метели объявили экстренное предупреждение

По информации синоптиков, скорость ветра достигает 28 м/с

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 декабря. /ТАСС/. Спасатели в связи с неблагоприятными погодными условиями объявили на 18 декабря экстренное предупреждение на территории Северо-Курильского района на острове Парамушир - единственной населенной зоне северной группы Курильских островов (Сахалинская область). Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области.

"В администрацию указанного муниципального образования и во взаимодействующие структуры направлено экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий неблагоприятных метеорологических явлений, готовы к реагированию", - рассказали в управлении.

По данным местных синоптиков, в Северо-Курильском районе идет снег, метель, видимость 500 м и менее при ветре, порывы которого достигают 28 м/с.