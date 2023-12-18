В Сахалинской области из-за непогоды авиарейсы задержали на двое суток

Информации о количестве ожидающих пассажиров нет

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 декабря. /ТАСС/. Рейсы между Южно-Сахалинском и Охой (север Сахалина), а также Курильском, Южно-Курильском (южная группа Курильских островов, Сахалинская область) задержаны из-за метели и ветра в пунктах прилета. Всего задержано 14 рейсов, сообщили ТАСС в сахалинском международном аэропорту им. Антона Чехова.

"Задержка по метеоусловиям", - рассказали в аэропорту.

Согласно данным табло аэропорта, рейсы до Охи и Южно-Курильска не могут вылететь из Южно-Сахалинска с 16 декабря. С 17 декабря задерживаются вылеты до Курильска. Всего к этому дню накопилось 14 рейсов на прилет и вылет. Информация о количестве ожидающих пассажиров не уточняется.

Сейчас в Охе осадков нет, но дует боковой ветер. На Курилах - метель, плохая видимость. В Южно-Сахалинске солнечная погода без осадков и ветра.