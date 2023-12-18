На Камчатке продлили ограничение движения по участку дороги до 19 декабря

Из-за шторма произошел размыв земляного полотна

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 декабря. /ТАСС/. Участок трассы в Усть-Большерецком районе Камчатки остается закрытым еще на сутки - до 19 декабря - из-за размыва земляного полотна в результате шторма. Об этом сообщили ТАСС в ГКУ "Камчатуправтодор".

"В связи с переливом морской водой Октябрьской косы временно прекращено движение для всех видов транспорта на участке автомобильной дороги Начикинский совхоз - Усть-Большерецк - Октябрьский до 09:30 часов 19 декабря", - сообщили в управлении.

Дорога была закрыта 15 декабря.

Усть-Большерецкий район - рыболовецкий район на Камчатке, в котором работают несколько крупных рыбоперерабатывающих предприятий региона.