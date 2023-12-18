На Камчатке из-за непогоды задержали вылеты пяти авиарейсов

Речь идет о самолетах в Соболево, Тиличики, Оссору, Северо-Курильск и Магадан

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 декабря. Вылеты пяти рейсов из аэропорта Елизово на Камчатке, в том числе и межрегиональных, задержаны по метеоусловиям, следует из информации на онлайн-табло аэропорта.

Задержаны вылеты самолетов в Соболево, Тиличики, Оссору, Северо-Курильск и Магадан.

Циклон подошел к берегам Камчатки в ночь на 18 декабря. В Петропавловске-Камчатском были отменены занятия в школах, порывы ветра достигают 30 м/с. Объявлено штормовое предупреждение в акваториях Тихого океана и Охотского моря из-за волнения до 9 м. Дорожные службы устраняют последствия стихии.