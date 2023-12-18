Объект Владивостокской крепости стал местом стихийной парковки для 200 машин

Автомобили, оставленные на участке, будут эвакуированы

ВЛАДИВОСТОК, 18 декабря. /ТАСС/. Саперный редут №4 - объект памятника федерального значения "Владивостокская крепость" - стал местом для стихийной парковки более чем 200 автомобилей местных жителей, сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Приморского края по результатам выездной проверки. Оставленный на участке транспорт эвакуируют.

В ноябре 2022 года земельный участок с расположенным на нем объектом "Владивостокской крепости" был передан в бессрочное пользование государственному объединенному музею-заповеднику истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева.

"Вместе с тем, по результатам выездного обследования установлено, что территория саперного редута самовольно занята для стихийной стоянки и хранения транспортных средств, временных и капитальных сооружений, мусора и автомобильных покрышек. Прокуратура города во взаимодействии с правоохранительными органами в настоящее время принимают комплекс мер к сохранению территории объекта культурного наследия и освобождению участка. В частности, проводится эвакуация оставленных на участке машин, которых скопилось более 200", - сообщили в пресс-службе.

Саперный редут включен в объединенную зону охраны объектов культурного наследия федерального значения, в пределах которой установлены ограничения на возведение объектов капитального строительства, а также на любую хозяйственную деятельность.

Исторический памятник "Владивостокская крепость" - комплекс оборонительных сооружений, возведенных на полуострове Муравьева-Амурского и острове Русском в 1877-1917 годах. С 1990-х годов до принятия их на баланс музеем почти все объекты крепости были оставлены военными частями, и долгое время не имели охранного статуса, что привело к их запустению.