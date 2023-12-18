В Магаданской области объявили экстренное предупреждение

В регионе ожидают ветер с низовой метелью

ТАСС, 18 декабря. Экстренное предупреждение из-за ветра с низовой метелью объявлено в Магаданской области на 19 декабря, сообщает пожарно-спасательный центр региона.

"19 декабря 2023 года сохраняется вероятность возникновения чрезвычайной ситуации в Ольском, Омсукчанском, Северо-Эвенском МО, связанной с повреждением (обрывом) линий электропередачи и линий связи, нарушениями в работе всех видов транспорта, дорожно-коммунальных служб, образованием снежных заносов, переметов на дорогах, скоплением автотранспорта на перевалах, возникновением дорожно-транспортных аварий", - указано на сайте центра.

ФГБУ "Колымское УГМС" также сообщает, что 19 декабря местами в Ольском, на побережье Омсукчанского, Северо-Эвенского муниципальных округов ожидается ветер северо-восточный 15-20 м/с с низовой метелью.