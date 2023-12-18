Во Владивостоке из-за морозов ввели режим повышенной готовности

Он будет действовать до 24 декабря

ВЛАДИВОСТОК, 18 декабря. /ТАСС/. Во Владивостоке ввели режим повышенной готовности в связи с пришедшими в регион аномальными морозами. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

"Во Владивостоке из-за морозов введен режим повышенной готовности. Он будет действовать до 09:00 (02:00 мск) 24 декабря. Такое решение приняла городская комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности", - говорится в сообщении.

Как ранее предупредил Приморский Гидрометцентр, с 18 по 23 декабря город ожидает аномально холодная погода, среднесуточные температуры воздуха окажутся на 7-12 градусов ниже климатической нормы. В понедельник во Владивостоке наблюдается температура воздуха минус 15 градусов.