На север Хабаровского края вылетели все задержанные авиарейсы

ХАБАРОВСК, 18 декабря. /ТАСС/. Региональная авиакомпания "Хабаровские авиалинии" вывезла всех пассажиров задержанных из-за непогоды авиарейсов по маршруту из Хабаровска в рабочий поселок Охотск. Об этом ТАСС сообщили в авиакомпании.

"Мы ликвидировали скопление рейсов на охотском направлении, вывезли всех пассажиров рейсов 401 и 402, ранее задержанных по метеоусловиям", - сказали в авиакомпании.

Самолеты не вылетали из Хабаровска в рабочий поселок Охотск и в село Аян и обратно больше недели. В общей сложности было задержано более 20 рейсов, которыми должны были отправиться свыше 400 человек. Вывозить людей начали в пятницу, закончили накануне.

Как уточнили в авиакомпании, по Аяну ситуация не изменилась, люди не могут отправиться по маршруту с 8 декабря. На сегодняшний день скопилось восемь рейсов, вылета ждут 55 человек.

На территорию края с 7 декабря оказывал влияние сильный снежный циклон, на прошлой неделе на севере сохранялся ветер с порывами свыше 25 м/с. В Охотском округе вводился режим ЧС. Самолеты не летали, людей размещали в гостиницах, тех, кому это требовалось, обеспечивали горячим питанием.