Аэропорт Николаевска-на-Амуре закрыли из-за непогоды

Из-за снегопада не могут расчистить взлетно-посадочную полосу

ХАБАРОВСК, 18 декабря. /ТАСС/. Аэропорт Николаевска-на-Амуре не принимает рейсы из-за снегопада, сообщается в Telegram-канале региональной авиакомпании "Хабаровские авиалинии".

"Аэропорт Николаевска-на-Амуре сегодня закрыт с 8:30 до 16:00 (01:30 до 09:00 мск) по метеоусловиям и в связи с невозможностью очистки взлетно-посадочной полосы. По этой причине рейсы 401 и 402 из Хабаровска в Охотск и обратно сегодня будут выполняться напрямую, без промежуточной посадки в Николаевске-на-Амуре", - говорится в сообщении. В городе идет снег, дует ветер со скоростью 10 м/с.

Информация о времени вылета рейсов 403 и 404 за 8, 11, 15 и 18 декабря по маршруту Хабаровск - Николаевск-на-Амуре - Аян и в обратном направлении будет предоставлена 19 декабря. В Аяне неблагоприятные метеоусловия, там отмечается ливневый снег. Как уточняли ТАСС в авиакомпании, самолеты в Аян не могут вылететь с 8 декабря. Это самый продолжительный период нелетной погоды в этом году.

Также на вторник отложены вылеты из Хабаровска в поселение Богородское и обратно. На месте ливневый снег, видимость упала до 1 тыс. м.