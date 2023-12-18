В Москве ожидаются облачная погода и до 2 градусов тепла

Атмосферное давление составит около 744 мм ртутного столба

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Облачная погода, местами небольшие осадки и гололедица ожидаются в Москве в понедельник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в столице составит от 0 до плюс 2 градусов. В ночь на вторник она может подняться до 3 градусов тепла.

Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/c. Атмосферное давление составит около 744 мм ртутного столба.

В Подмосковье в понедельник температура будет колебаться в пределах от минус 2 до плюс 3 градусов. В ночь на вторник столбики термометров могут подняться до отметки плюс 3 градуса.