Посол РФ заявил, что учебники в нуждающиеся школы Таджикистана поставят в короткие сроки

Пока неизвестно, будут ли это такие же учебники, которыми пользуются российские школьники, или их адаптируют для республики, сообщил Семен Григорьев

ДУШАНБЕ, 18 декабря. /ТАСС/. Учебники, закупленные при финансовой поддержке России, поставят во все школы Таджикистана, которые в них нуждаются, в короткие сроки. Об этом сообщил в интервью ТАСС посол России в Душанбе Семен Григорьев.

В ноябре президент России Владимир Путин во время официального визита таджикского лидера Эмомали Рахмона в Москву сообщил, что РФ будет ежегодно выделять средства на закупку учебников. "Сумма, которую назвал президент России, - 200 млн рублей ежегодно, как представляется, позволит в короткие сроки оснастить учебниками русского языка все школы Таджикистана, в которых ведется обучение только на русском языке, а затем и так называемые смешанные школы", - сказал Григорьев.

Он отметил, что эксперты обсуждают, будут ли это учебники, которыми пользуются школьники в РФ или потребуется их адаптация для республики. "Также нужно иметь в виду, что, например, для школ Таджикистана, возможно, полезнее были бы учебники по русскому языку как неродному", - сказал дипломат.