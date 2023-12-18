Эксперт подчеркнул важность кинематографа для укрепления взаимопонимания стран

Главный редактор журнала "Современный кинематограф" Хуан Пу уверен, что фильмы могут быть средством для общения между народами

САНЬЯ /Китай/, 18 декабря. /ТАСС/. Кинематограф позволяет людям из разных стран мира лучше понять друг друга, и такая коммуникация будет только нарастать. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ТАСС главный редактор журнала "Современный кинематограф" Хуан Пу, принявший участие в проходящем в городе Санья 5-м Хайнаньском международном кинофестивале.

"Полагаю, что это очень хорошая среда для того, чтобы разные страны и народы смогли понять друг друга и укрепить дружбу. Это все еще играет роль и так было изначально", - сказал он.

По мнению Хуан Пу, фильмы могут оказывать значительное влияние на людей из других стран и быть своего рода средством для общения между народами.

"Думаю, что в будущем сила такого канала коммуникации между странами и народами будет становится все больше и больше. Развитие нашего общества может привести к некоторым конфликтам между странами, однако кинематограф может способствовать взаимопониманию", - полагает эксперт.

В этой связи, говоря о Хайнаньском международном кинофестивале, Хуан Пу обратил внимание на то, что его цель заключается как раз в укреплении сотрудничества и обменов в области культуры, а также в продвижении развития хайнаньской киноиндустрии. По его словам, данный фестиваль демонстрирует открытость Хайнаня для кинематографистов как из других регионов страны, так и из за рубежа. "Это также демонстрация того, что наша киноиндустрия восстанавливается после пандемии и у нас большая уверенность в будущем кино", - сказал Хуан Пу.

Кинофестиваль на Хайнане

Программа 5-го Хайнаньского международного кинофестиваля началась 16 декабря с показа совместной киноработы Бельгии и Франции "Другой Лоренс" режиссера Клода Шмитца, что стало первой демонстрацией данной работы на большом экране в Азии.

Согласно данным организаторов, в общей сложности в этом году было получено свыше 4 тыс. заявок на показы из 109 стран и регионов мира. Председателем жюри нынешнего киносмотра выбран известный турецкий режиссер Нури Бильге Джейлан, который является обладателем множества наград Каннского кинофестиваля, включая "Золотую пальмовую ветвь" за фильм "Зимняя спячка". Вместе с остальными членами жюри они будут оценивать отобранные для конкурсной программы фильмы в трех категориях: художественные фильмы, документальные картины и короткометражные работы.

Киносмотр продлится до 22 декабря и завершится вручением главной награды - кинопремии "Золотой кокос". В этом году в основную конкурсную программу кинофестиваля было отобрано в общей сложности 24 фильма. Из них 12 художественных фильмов, 4 документальные ленты и 8 короткометражных картин со всего мира.

Хайнаньский международный кинофестиваль признан одним из четырех главных фестивалей кино в Китае. Впервые он прошел в декабре 2018 года. В нем приняли участие такие всемирно известные актеры и режиссеры, как Джеки Чан, Николас Кейдж, Джонни Депп и Нури Бильге Джейлан.

Это самый молодой кинофестиваль в Китае, но он уже успел привлечь к себе внимание как аудитории, так и специалистов.