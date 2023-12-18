Бывших жен погибших бойцов СВО предложили освободить от выплаты кредита

Такие меры будут действовать в том случае, если супруги были созаемщиками и у них есть общие несовершеннолетние дети

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению, член рабочей группы по специальной военной операции (СВО) Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду") предлагает внести изменения в закон и прекращать кредитные обязательства для бывших супругов погибших участников СВО, если они были созаемщиками и у них есть общие несовершеннолетние дети. Соответствующие письма Лантратова направила на имя главы группы, первого вице-спикера Совфеда и секретаря генсовета "Единой России" Андрея Турчака и замглавы рабочей группы, вице-спикера Госдумы Шолбана Кара-оола.

"Прошу <…> рассмотреть инициативу о внесении изменений в федеральный закон от 07.10.2022 №377-ФЗ и предоставить право на прекращение кредитных обязательств для созаемщика, а именно бывшей супруги погибшего участника СВО в случае, если у них есть общие несовершеннолетние дети", - указывается в документе, текст которого есть в распоряжении ТАСС.

Она также предложила рассмотреть возможность включить этот вопрос в ежемесячный доклад президенту РФ. По словам Лантратовой, проблема была выявлена в ходе ее деятельности в рамках рабочей группы. Так, по закону в случае гибели военнослужащего при выполнении задач в ходе СВО, право на прекращение исполнения обязательств по кредитам предоставляется членам его семьи. В частности, напоминает Лантратова, речь идет о супругах, несовершеннолетних детях, детях-инвалидах старше 18 лет или студентах до 23 лет, а также родителях или усыновителях военнослужащего.

Однако, отметила Лантратова, в ее адрес поступают обращения граждан, на которых действие закона не распространяется, но они также нуждаются в государственной поддержке в связи со смертью участника СВО. "В мой адрес обратилась бывшая супруга военнослужащего, имеющая с ним двух общих несовершеннолетних детей. Ранее будучи в браке супруги оформили ипотечный кредит, по которому заемщиком был супруг - участник СВО, созаемщиком по ипотечному кредиту выступила супруга. После развода в указанной квартире проживают бывшая супруга и их общие несовершеннолетние дети", - указала Лантратова. После смерти военнослужащего непогашенная сумма долга легла на его бывшую супругу, воспитывающую их общих несовершеннолетних детей, что привело "к ухудшению уровня жизни детей военнослужащего", отмечается в документе.

"Представляется, что в случае, когда бывшая супруга погибшего участника СВО является созаемщиком в кредите, который был оформлен в целях улучшения условий жизни их общих несовершеннолетних детей, ей также необходимо предоставить право на списание кредитных обязательств в случае гибели заемщика при выполнении им задач специальной военной операции", - отметила Лантратова.