В Хабаровском крае разработали авторские туры для китайцев

Среди них, в частности, путешествие "В гости к хозяину тайги" с вертолетной экскурсией на хребет Дуссе-Алинь, а также рыболовные поездки "Уединение реки Учур" и "Затерянная Мая"

ХАБАРОВСК, 18 декабря. /ТАСС/. Туркомпании в Хабаровском крае разработали авторские путешествия для китайских туристов. Об этом сообщила ТАСС министр туризма региона Екатерина Пунтус.

"Китай - стратегическое наше направление. Китайские туристы высоко ценят получение уникального опыта от путешествий, хотят знакомиться за рубежом с историей, культурой и самобытностью народов, стремятся открыть для себя что-то новое. Большой интерес у иностранных туристов вызывают рыбалка, отдых на природе и культурно-познавательный туризм", - сказала Пунтус, добавив, что туркомпании в крае разработали авторские туры для китайских потребителей.

В их числе "Дзен по-Амурски", включающий круиз по Амуру на теплоходе "Таежный" продолжительностью 10 дней, "В гости к хозяину тайги" с вертолетной экскурсией на хребет Дуссе-Алинь, рыболовные туры "Уединение реки Учур" и "Затерянная Мая", а также посещение Шантарских островов, где можно увидеть китов, сообщила министр. Активно поступают запросы для туристов с высокой степенью платежеспособности.

Ранее Пунтус сообщала агентству, что эксперты прогнозируют увеличение иностранного турпотока в крае до 9 тыс. человек в 2023 году, что почти в 1,5 раза больше, чем годом ранее. В доковидный период практически каждый второй иностранный гость региона был из Китая. В основном туристы приезжали по Амуру летом через ближайший к Хабаровску город Фуюань, путь по этому маршруту занимает всего один или три часа в зависимости от судна. Сейчас граждане Китая прибывают в регион самолетами и другим транспортом. Туроператоры начали продвигать зимний отдых в крае, в том числе на горнолыжных курортах - на "Холдоми" возле Комсомольска-на-Амуре, на "Хехцире" возле Хабаровска, запуск которого ожидается в ближайшее время. По информации из Telegram-канала комплекса, уже получено разрешение на ввод в эксплуатацию кресельной канатной дороги, сейчас идет процедура постановки на учет в качестве опасного производственного объекта. У китайской стороны есть заинтересованность в посещении "Хехцира" и других зимних локаций, сказала Пунтус. Уже на новогодние праздники, как ожидается, в край приедет около 1 тыс. китайцев.

В декабре регион посещала делегация, которую возглавил секретарь парткома КПК провинции Хэйлунцзян Сюй Цинь. "Мы проговорили, что будем наращивать промотуры для операторов, и зимние, и летние, в преддверии сезонов. Будем информационную политику наращивать, адаптируя наши ролики под них", - сказала министр. В планах также запуск прямого рейса из Фуюаня в Хабаровск.