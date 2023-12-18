Прокуратура проверит задержку рейсов из Красноярска в Байкит и обратно

Их отменяли и переносили с 11 декабря

КРАСНОЯРСК, 18 декабря. /ТАСС/. Вылеты шести рейсов неоднократно отменяли и переносили с 11 декабря из-за непогоды на севере Красноярского края из села Байкит в Красноярск и в обратном направлении. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

"Установлено, что с 11.12.2023 из аэропорта Байкит в Красноярск и позднее в обратном направлении допущено продление времени вылета воздушных судов и неоднократные отмены рейсов по причине неблагоприятных метеоусловий в аэропорту Байкит, расположенном в Эвенкийском районе Красноярского края", - говорится в сообщении.

Как сообщили ТАСС в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, было задержано три рейса из Байкита в Красноярск - 11, 15 и 18 декабря. Столько же рейсов не вылетело в обратном направлении.

Транспортная прокуратура начала проверку обстоятельств задержки рейсов. "Красноярской транспортной прокуратурой приняты обращения пассажиров задержанных и отменных рейсов авиакомпании "Красавиа" в связи с длительностью ожидания вылета воздушного судна в пункт назначения и непредоставления в полном объеме комплекса услуг, полагающихся при задержке рейса", - пояснили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

По данным Среднесибирского УГМС, 11-13 декабря в центральных и южных районах Красноярского края был сильный мороз - температура воздуха местами доходила до минус 47 градусов. На севере региона синоптики отмечали до минус 50 градусов.