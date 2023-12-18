В Москве создали сервис по подбору площадки для торжественной регистрации брака

Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, в нем представлено 50 площадок

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Сервис по подбору места для торжественной регистрации брака "Наша свадьба" создали в Москве, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Сергей Собянин.

"Подобрать идеальное место для бракосочетания теперь можно с помощью сервиса "Наша свадьба" на портале mos.ru", - написал мэр. Он уточнил, что на выбор в гиде представлено 50 площадок для торжественной регистрации.

По словам Собянина, уже сформировался своеобразный стандарт московской свадьбы. Все подготовительные процедуры к этому событию удобны, а выбрать площадку и подать заявление можно онлайн.

Мэр отметил, что работа по развитию столичной системы ЗАГСов ведется в соответствии с современными требованиями: власти столицы обновили дворцы бракосочетания, увеличили доступность услуг ЗАГСов в четыре раза, предоставили возможность молодоженам зарегистрировать свои отношения в популярных местах города - в усадьбах, небоскребах, музеях, стадионе "Спартак", музее-заповеднике "Царицыно". Такой формат регистрации выбрали уже больше 48 тыс. пар.

"Особую атмосферу всегда помогают создавать сотрудники органов ЗАГС. Сегодня, 18 декабря, у них профессиональный праздник. Поздравляю и желаю крепкого здоровья и благополучия", - заключил Собянин.