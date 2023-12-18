Более 80% опрошенных россиян считают, что жестокий контент может повлиять на поведение

Согласно результатам исследования Rambler&Co, из них 45% уверены, что к жесткому контенту восприимчивы все зрители, независимо от возраста

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Более 80% россиян считают, что жестокий контент может так или иначе повлиять на поведение человека в жизни, а 45% из них отмечают, что к такому контенту восприимчивы все зрители, независимо от возраста. Об этом говорится в исследовании Rambler&Co.

"По мнению 83% опрошенных россиян, потребление жестокого контента так или иначе может повлиять на поведение в жизни", - говорится в исследовании.

Из них 45% уверены, что к жесткому контенту восприимчивы все зрители, независимо от возраста, 38% считают восприимчивыми только детей и подростков, а 17% не наблюдают каких-либо последствий.

14% участников опроса, которые не верят в какое-либо влияние контента на поведение и качества человека, обосновывают свою позицию тем, что воспитание и окружение оказывают большее воздействие. Они считают полезной организацию дискуссий вокруг спорных произведений, уверены, что этот контент подстраивается под запросы зрителей, а не наоборот, а также не понимают, как можно всерьез обсуждать выдуманные истории.

В вопросе ограничительных мер к жестокому контенту 37% респондентов выступают за запреты подобных произведений, а 32% - против таких запретов, потому что это опыт. Также 18% россиян считают, что надо производить качественный контент на другие темы, а 13% придерживаются правила "не нравится - не смотри". "Большинство (41%) респондентов, которые волнуются именно за детей и подростков, утверждают, что нужно составлять привлекательную конкуренцию жестокому контенту. 23% выступают за регулирование на разных этапах создания, 17% - за соблюдение возрастных ограничений. 19% считают, что доступ детей к контенту - это ответственность родителей, а не авторов", - отмечается в исследовании.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 7 по 13 декабря 2023 года, охват составил 182 394 интернет-пользователя, среди которых 52% мужчин и 48% женщин.