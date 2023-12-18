Эксперты выяснили ключевые причины потери рабочих данных россиянами

Согласно исследованию IТ-компании "Киберпротект" и портала hh.ru, одними из главных причин потери данных в 2023 году стали сбои в IТ-системах, программные ошибки и поломки устройств

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Одними из ключевых причин потери россиянами своих данных в 2023 году стали сбои в IТ-системах, программные ошибки и поломки устройств, следует из последнего исследования IТ-компании "Киберпротект" и портала hh.ru. Вредоносное ПО - по сути, в части случаев это внешнее воздействие - отметили как главную причину гораздо меньше опрошенных, а эксперт отмечает, что потеря данных может произойти даже в наиболее защищенных системах.

Как показало исследование, проведенное среди 3 тыс. россиян, у 25% из них случалась потеря рабочих данных. На вредоносное программное обеспечение как причину потери указали 18% из жертв. В большинстве же случаев (45%) причиной стали сбои в рабочих IТ-системах, еще треть (33%) респондентов указала на поломки устройств или же программные ошибки. И четверть (25%) опрошенных признали, что сами "забывали пароль" или "удаляли важные файлы" случайно.

Больше всего люди опасаются потери фотографий и видео - так ответили 59% россиян - участников опроса. Женщины беспокоятся за эти данные сильнее мужчин (74% против 48%). Среди другой критичной информации опрошенные назвали рабочие документы (44%) и переписки, если восстановить их невозможно (33%).

При этом россияне знают, как защищаться от потери данных - 67% респондентов используют двухфакторную аутентификацию, еще примерно столько же (63%) ограничивают доступ к личным устройствам и аккаунтам. Не менее часто (в 62% случаев) россияне просто аккуратно используют личные данные в соцсетях. Эти методы входят в составленный аналитиками топ-3 популярнейших среди участников опроса способов для защиты информации.

Потеря данных происходит даже в самых защищенных системах, признает исполнительный директор компании "Киберпротекта" Елена Бочерова, "и эту проблему часто недооценивают". Эксперт посоветовала предотвращать потерю данных с помощью регулярного создания резервных копий - не менее трех для каждого файла как минимум на двух разных типах носителей. На случай локального происшествия рекомендуется иметь одну копию в облачном хранилище.