В Казани начнут готовить мультиспециалистов для авиационных предприятий Ростеха

Соответствующее соглашение подписали глава Татарстана Рустам Минниханов и гендиректор госкорпорации Сергей Чемезов

КАЗАНЬ, 18 декабря. /ТАСС/. Мультиспециалистов для авиационных предприятий Ростеха будут готовить в Казани. На Казанском вертолетном заводе в 2024 году откроют производственно-учебный центр, сообщает пресс-служба госкорпорации "Ростех".

"Ростех в партнерстве со средними профессиональными учебными заведениями Татарстана будет готовить мультиквалифицированных специалистов в области авиастроения. Для этого на Казанском вертолетном заводе холдинга "Вертолеты России" в 2024 году будет открыт производственно-учебный центр, оснащенный самым современным промышленным оборудованием", - говорится в сообщении.

Соглашение о сотрудничестве в области подготовки кадров подписали глава Татарстана Рустам Минниханов и генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

Отмечается, что на базе предприятия будут готовить специалистов по разным направлениям, в том числе обработка металлов резанием, эксплуатация авиационной техники, мехатроника, электроника, аддитивные технологии. "Обучение в центре планируется по 38 профессиям. В регионе будут готовить токарей, фрезеровщиков, электромонтеров, наладчиков станков и манипуляторов с программным управлением, контролеров станочных и слесарных работ, операторов станков с ЧПУ и других специалистов. Программы подготовки разработаны с учетом потребностей предприятия", - говорится в сообщении.

Выпускников подготовят к решению реальных задач без долгой адаптации и переобучения. При этом учащиеся центра смогут освоить сразу несколько рабочих профессий. "Татарстан - один из ключевых промышленных регионов страны, здесь расположены крупнейшие авиастроительные предприятия Ростеха. Открытие производственно-учебного центра позволит выстроить систему подготовки высококвалифицированных рабочих кадров в республике. Обучение здесь смогут пройти тысячи студентов. Они будут получать высокую стипендию, освоят востребованные специальности и внесут вклад в реализацию амбициозных проектов. Аналогичная работа в тесном партнерстве с региональными властями успешно ведется в Москве, Уфе, Перми, Рыбинске и других регионах страны", - приводятся в сообщении слова Чемезова. Также на базе центра будет вестись повышение квалификации и переподготовка действующего персонала.

"Первый набор учащихся производственно-учебного центра сформирован в интересах КВЗ из числа студентов Казанского авиационно-технического колледжа имени П. В. Дементьева, а также работников предприятия. Они уже приступили к теоретическим занятиям, а практическое обучение в соответствии с программой продолжат уже в новом центре", - говорится в сообщении.