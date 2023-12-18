В Курской области учредили награды для родителей героев СВО

Медали будут вручать родителям, чьи дети отличились при исполнении воинского, гражданского или служебного долга

КУРСК, 18 декабря. /ТАСС/. Губернатор Курской области Роман Старовойт подписал закон об учреждении наград для отцов и матерей, чьи дети проявили героизм при исполнении воинского, гражданского долга, в том числе в ходе участия в специальной военной операции.

"В регионе учреждены две новые награды - медали "Мать героя" и "Отец героя". Подписал соответствующий закон, принятый Курской областной думой. Считаю эту инициативу важной, особенно сегодня, когда наши парни проявляют героизм и стойкость на передовой", - написал Старовойт в своем Telegram-канале.

Награды будут вручать в Курской области родителям, чьи дети отличились при исполнении воинского, гражданского или служебного долга. Инициатором учреждения новой медали выступил губернатор региона.