В России появились марки, посвященные заполярным маршрутам Якутии

Тираж составил 30 тыс. экземпляров

ТАСС, 18 декабря. "Почта России" выпустила марки, посвященные заполярным туристическим маршрутам в Якутии. Первым городом специального гашения марок "Арктический туризм" стал Якутск, сообщили в пресс-службе компании.

"Торжественная презентация новых марок популярной серии "Арктический туризм" состоялась 18 декабря в Якутске на площадке республиканского медиацентра. Почтовые марки стали олицетворением зимних красот Якутии и впечатлений, ради которых стоит отправиться в путешествие по Арктике. Они оформлены в единой художественной обложке и выпущены тиражом по 30 тыс. экземпляров, номиналы: 29 и 67 рублей", - отметили в пресс-службе.

В церемонии специального гашения приняли участие руководитель Агентства развития туризма и территориального маркетинга Аркадий Ксенофонтов и директор регионального управления "Почты России" Петр Птицын. На конвертах первого дня выхода марок участники поставили свои подписи и оттиск штемпеля "Первый день". "Выпуском почтовых марок мы напоминаем о понятном и близком каждому человеку - о сохранении природного богатства и изучении неповторимых туристических маршрутов Якутии", - приводит пресс-служба слова Птицына.

Почтовые марки будут доступны в почтовых отделениях различных регионов страны. Жители и гости Якутска смогут поставить оттиск специального почтового штемпеля в почтовом отделении 677000 на улице Дзержинского, 4 на любую почтовую открытку или конверт. "К якутским посткроссерам и филателистам присоединятся жители Санкт-Петербурга и Москвы. Почта России подготовила специальные штемпели и для этих городов", - добавили в пресс-службе.

Традиция выпускать почтовые марки, посвященные заповедникам российской Арктики, существует много лет. В серии отображены архипелаг Земля Франца-Иосифа, село Териберка Мурманской области, сейчас ее пополнили северное сияние Якутии и знаменитый природный парк "Ленские столбы".