18 декабря, 07:01

В Магадане за неделю выпало более месячной нормы осадков

Глава города Юрий Гришан отметил, что сил для уборки улиц от снега не хватает, чтобы выполнить работы быстро

ТАСС, 18 декабря. Объем выпавших осадков в Магадане с 7 по 13 декабря превышает месячную норму за декабрь. Об сообщили ТАСС в Колымской метеослужбе.

"За эти дни выпало немногим больше месячной нормы, около того. Но это если говорить о норме за месяц. Норма - 27 мм, выпало 28,2 мм", - отметили в метеослужбе. Подсчеты подвели и озвучили только 18 декабря.

Как сообщил в своем Telegram-канале глава города Юрий Гришан, с городских улиц до сих пор убирают снег. "Сил явно не хватает, чтобы работы выполнить быстро. Приняли решение срочно закупить две единицы техники, что позволит несколько ускорить процесс уборки тротуаров и общественных пространств", - отметил он. 

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