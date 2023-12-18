На Сахалине из-за метели ограничили движение автобусов по федеральной трассе

Трасса Южно-Сахалинск - Оха связывает южную и северную части острова

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 декабря. /ТАСС/. Движение на участке трассы Южно-Сахалинск - Оха ограничили для пассажирского транспорта из-за неблагоприятных погодных условий, сообщили журналистам в Министерстве транспорта Сахалинской области.

"В связи с обильным выпадением осадков, порывистым ветром, видимостью менее 30 м ограничено движение транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки на участке автомобильной дороги Южно-Сахалинск - Оха [район села Взморье на юге Сахалина]", - сообщили в министерстве.

Трасса Южно-Сахалинск - Оха является главной автомагистралью Сахалина, связывающей южную и северную части острова. Ее протяженность - более 842 км.