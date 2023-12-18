В ЛНР сообщили об отсутствии проблем с топливом на заправках, несмотря на непогоду

По словам пресс-службы правительства республики, ситуация находится под контролем Минтопэнерго

ЛУГАНСК, 18 декабря, /ТАСС/. Запас топлива в Луганской Народной Республике (ЛНР) достаточный и соответствует плановому, несмотря на непогоду в регионе, сообщила пресс-служба правительства региона в Telegram-канале.

"На территории ЛНР запас топлива достаточный, соответствует плановому, ситуация под контролем Минтопэнерго ЛНР", - говорится в сообщении.

В правительстве республики рассказали, что массовые отключения электроэнергии, связанные с непогодой, "вызвали необоснованный ажиотаж" на автозаправочных станциях в некоторых районах ЛНР.

Ледяные дожди и шквалистый ветер начались в ЛНР 9 декабря и стали причиной перебоев в подаче электричества, воды, газа, в работе мобильной связи.