В нескольких населенных пунктах Приамурья скорректировали учебный процесс из-за морозов

Начало занятий сместили ближе к полудню, когда температурный режим позволяет находиться в помещениях, либо уроки проводят в дистанционном режиме

БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 декабря. /ТАСС/. Учебный процесс скорректирован в нескольких населенных пунктах Амурской области из-за морозов. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону.

"Руководитель Управления Роспотребнадзора по Амурской области Ольга Курганова поручила территориальным отделам внимательно мониторировать температурный режим в социально значимых учреждениях и метеоусловия. В ряде территорий Приамурья, таких, как Зея, Тында, Белогорск, Райчихинск, Касаткино, Новое, Огоджа и ряде других, уже проведены корректировки учебного процесса", - говорится в сообщении.

Уточняется, что начало занятий смещено ближе к полудню, когда температурный режим позволяет находиться в помещениях, либо уроки проводятся в дистанционном режиме.

В ведомстве напомнили, что температура воздуха в школах не может быть ниже 18 градусов, в дошкольных организациях - не ниже 19 градусов, в лечебно-профилактических учреждениях, помещениях для отдыха и игр в детских домах - не ниже 20 градусов.

Ранее в Telegram-канале одной из школ в Тынде сообщалось, что из-за аномально низких температур для учеников младших классов ввели свободное посещение до 19 декабря. По информации синоптиков, в городе фиксируется от минус 29 до минус 41 градуса.

С 19 по 22 декабря в Амурской области объявлено штормовое предупреждение из-за аномально низких температур. Среднесуточная температура воздуха ниже нормы на 7 градусов и более. По информации синоптиков, днем прогнозируется до минус 21, местами до 29-34 градусов ниже нуля. Ночью минус 35-45 градусов. Также в регионе отмечается западный, северо-западный ветер со скоростью 6-11 м/с. В целом по области будет переменная облачность, без существенных осадков. Ночью местами морозный туман.