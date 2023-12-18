Почти 790 тыс. жителей Евросоюза посетили Белоруссию без виз

Граждане Литвы и Латвии чаще остальных посещали страну с момента введения безвизового режима

МИНСК, 18 декабря. /ТАСС/. Почти 790 тыс. жителей Латвии, Литвы и Польши воспользовались правом безвизового въезда в Белоруссию с 2022 года. Об этом сообщили в Государственном пограничном комитете Белоруссии.

"С начала действия безвизового режима в Беларусь проследовало 789 912 иностранцев: 490 503 гражданина Литвы, 181 411 граждан и 55 198 неграждан Латвии, а также 62 800 граждан Польши", - говорится в сообщении.

В погранкомитете добавили, что с начала года без виз в Белоруссию въехали 404 926 жителей Евросоюза: 242 240 граждан Литвы, 93 277 граждан и 28 319 неграждан Латвии, а также 41 090 граждан Польши.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 21 декабря 2022 года поддержал предложение правительства о продлении упрощенного визового режима для жителей трех стран ЕС до конца 2023 года. Первоначально такой порядок въезда вводился для жителей Литвы и Латвии на период с 15 апреля по 15 мая 2022 года. Затем он был продлен для жителей этих стран и введен для Польши. В Минске рассчитывают, что этот шаг позволит гражданам соседних государств составить объективное представление о современной Белоруссии, ее политике и экономике, ближе познакомиться с культурой народа.