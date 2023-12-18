ВЦИОМ: 88% россиян назвали спорт самым рабочим социальным лифтом

Следующими по эффективности респонденты назвали науку, образование и военную службу

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. 88% россиян убеждены в том, что сфера спорта больше всего способствует социальному продвижению. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте организации.

"В наши дни топ-3 наиболее рабочих социальных лифтов в представлениях россиян выглядит следующим образом: спорт (88%, + 5 процентных пунктов (п.п.) к 2020 году), наука и образование (84%, +7 п. п. к 2020 году), военная служба (83%). Эти лифты россияне считают работающими в течение последних пяти лет. <...> В числе других, набирающих очки социальных лифтов: государственное и муниципальное управление (59%, +9 п. п. к 2020 году) и политика (54%, +7 п. п. к 2018 году и 2020-му)", - говорится в материалах .

Уточняется, что ряд социальных лифтов с годами теряет свою популярность. Так, если православную церковь в качестве одного из них в 2018 году рассматривали 67% опрошенных, то в 2023 году число проголосовавших за этот вариант снизилось до 61%. В то же время сейчас 80% россиян выделили в качестве социального лифта бизнес, а в 2020 году доля отметивших этот вариант респондентов составляла всего 68%.

По данным ВЦИОМ, на выбор социальных лифтов влияют несколько факторов, среди них специфика возраста, специфика образования, специфика дохода и специфика урбанизированности.

Всероссийский телефонный опрос ВЦИОМ проводился 13 ноября 2023 года. В нем приняли участие более 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет.