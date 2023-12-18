Кемеровский филиал Московского педуниверситета примет первых студентов в 2024 году

По словам ректора московского педуниверситета Алексея Лубкова, педагогов будут готовить на основе духовно-нравственных ценностей и патриотического воспитания

КЕМЕРОВО, 18 декабря. /ТАСС/. Филиал Московского педагогического государственного университета в Кемерове примет первых студентов осенью 2024 года. Обучение будет проходить на базе одного из вузов региона, одновременно с этим начнется ремонт здания, сообщили в пресс-службе правительстве Кузбасса.

"На наших учителях лежит особая ответственность. На прямой линии президент России Владимир Путин отметил роль школьных учителей в патриотическом воспитании нашей молодежи. Открытие филиала самого престижного российского вуза по подготовке педагогов позволит обеспечить приток специалистов высокого класса в систему образования в Кузбассе", - привели в пресс-службе слова губернатора Кузбасса Сергея Цивилева.

Соглашение подразумевает ремонт в Кемерове здания, где будет располагаться филиал МПГУ, при этом первые студенты начнут обучение в сентябре 2024 года. По словам ректора московского педуниверситета Алексея Лубкова, здесь планируется готовить педагогов для Кузбасса на основе духовно-нравственных ценностей и патриотического воспитания.

Ранее глава Кузбасса говорил, что педагогике Кузбасса не хватает квалифицированных молодых кадров. "Поэтому важно, чтобы профессиональная подготовка будущих специалистов, воспитание патриотов малой родины, которые будут здесь учиться, жить и работать, начиналась с детского сада. В этом плане на системе образования лежит большая ответственность", - сказал Цивилев.

Московский педагогический государственный университет основан 1 ноября 1872 года как Московские высшие женские курсы с одобрения императора Александра II и по инициативе передовой русской профессуры во главе с историком Московского университета Владимиром Ивановичем Герье. МПГУ подготовил свыше четверти миллиона педагогов и специалистов. В стенах вуза обучается более 27 тыс. студентов из 75 регионов России и около 3 тыс. иностранных студентов из 86 стран. Университет включает в себя 14 институтов, два факультета и пять филиалов.