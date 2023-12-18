Кузнецова предложила обратиться в Роскомнадзор в связи с угрозами от Киева в видеоиграх

Сопредседатель парламентской комиссий по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны Киева сообщила, что комиссия получает информацию о попытках Киева влиять на детей через сетевые компьютерные игры, а также формировать в РФ подростковую геймерскую проукраинскую среду

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Обращение с предложением о проработке мер для защиты от угроз, исходящих от киевского режима в видеоиграх, должно быть направлено в Роскомнадзор и Роспотребнадзор. С такой инициативой выступила сопредседатель парламентской комиссий по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны Киева, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.

По ее словам, комиссия получает информацию о попытках Киева влиять на детей через сетевые компьютерные игры, а также формировать в России подростковую геймерскую проукраинскую среду.

"Нужно формировать свой контент, расставлять приоритеты, которые соответствуют национальным интересам страны. Предлагаю направить обращение в Роскомнадзор, Роспотребнадзор с предложением проработать комплекс мер для защиты от угроз, исходящих от киевского режима в видеоиграх", - сказала Кузнецова на заседании комиссии.

Также вице-спикер Госдумы отметила, что несколько студий - разработчиков игр перечисляют деньги на помощь Вооруженным силам Украинам (ВСУ). "Дети и участники процессов, сетевых игр в том числе, не знают, что те средства, которые они тратят на донаты, идут на [помощь] ВСУ", - добавила она.

В июне обе палаты парламента приняли постановления о проведении парламентского расследования преступлений киевского режима против детей. В состав парламентской комиссии вошли 13 членов Совета Федерации и 13 депутатов Госдумы. Комиссия, согласно закону, создается на срок до одного года, результаты расследования направят руководству страны.