Депздрав Москвы сообщил о замедлении роста заболеваемости ОРВИ и COVID-19

В течение ближайших 1-2 недель прогнозируется выход на плато по заболеваемости

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Рост новых случаев ОРВИ и ковида в Москве замедлился, никаких новых вирусов в структуре заболеваемости нет. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

"В ответ на публикации в сетях об очередях скорых департамент здравоохранения сообщает: ситуация, когда на госпитализацию в инфекционную больницу поступает несколько машин скорой помощи, является штатной. Рост заболеваемости ОРВИ и COVID в Москве замедлился, показатели за последнюю неделю не превышают данных прошлого периода. А показатели заболеваемости COVID снижаются уже в течение двух недель", - сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что в течение ближайших 1-2 недель прогнозируется выход на плато по заболеваемости. Никаких новых вирусов в структуре заболеваемости нет. Существенного роста госпитализаций в городе нет. Ситуация с заболеваемостью является штатной и соответствует эпидсезону.

"Прием пациентов происходит в мельцеровских, индивидуальных боксах. В новом комплексе ИКБ №1 всего 12 боксов, а сама больница рассчитана на 1 тыс. коек. Пока идет осмотр и оформление пациента, машина ожидает врача. В это время к каждому боксу может подъехать следующая машина с пациентом. Таким образом, нахождение на территории одновременно до 24 машин является стандартной практикой в часы пиковой нагрузки и не является очередью или нештатной ситуацией", - пояснили в пресс-службе.

Там добавили, что в больнице регулярно ведется мониторинг поступления пациентов, ситуация, когда на территории было около 23 машин, была разрешена в течение получаса.

Эпидситуация

Кроме того, в ИКБ №2 аналогично на прием пациентов работает 11 боксов, соответственно, нахождение 10 машин на территории является абсолютной нормой.

"В городе достаточно коек для приема больных с инфекционных заболеваниями с необходимым неснижаемым запасом коечного фонда. Ситуация находится на постоянном контроле департамента здравоохранения", - заключили в пресс-службе.