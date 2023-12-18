Мишустин считает, что продвижение русского языка в СНГ укрепит братство между народами

Премьер-министр отметил, что взаимодействие в культурно-гуманитарной сфере всегда было одним из важнейших для СНГ

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Продвижение русского языка для межнационального общения на Евразийском континенте поможет укрепить братские и добрососедские отношения между странами СНГ, отметил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Совета глав правительств Содружества.

Он напомнил, что в объединении регулярно проводят тематические годы. Нынешний объявлен Годом русского языка как языка межнационального общения в СНГ.

"Лидеры наших стран в октябре в Бишкеке подписали договор об учреждении Международной организации по русскому языку. И мы, как руководители правительств, обеспечим старт ее практической деятельности. Что будет способствовать продвижению общего достояния - русского языка - на Евразийском континенте. И поможет укрепить добрососедские, братские отношения народов", - уверен Мишустин.

Российский премьер также обратил внимание, что заседание посвящено взаимодействию в культурно-гуманитарной сфере. Без преувеличения, добавил он, это направление всегда было одним из важнейших для СНГ.

"И здесь уже многое делается. Организуются различные форумы. Съезды учителей и работников образования, молодежи. Конкурсы, фестивали, множество других мероприятий, которые вызывают широкий интерес. Проходят они в том числе при поддержке межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств - участников СНГ", - описал Мишустин принимаемые меры.