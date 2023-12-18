В Оше открылся центр изучения русского языка

Открытие приурочено к юбилею киргизского писателя Чингиза Айтматова, которому бы в 2023 году исполнилось 95 лет

БИШКЕК, 18 декабря. /ТАСС/. Центр изучения русского языка открылся в южном областном центре Киргизии городе Ош. Об этом сообщило киргизское представительство Россотрудничества.

"В Оше заработал учебно-методический центр русского языка при представительстве Россотрудничества в Кыргызской Республике. Центр оснащен современной аппаратурой, мебелью, новейшей учебной, методической и художественной литературой", - говорится в сообщении. Открытие центра приурочено к юбилею киргизского писателя Чингиза Айтматова, которому бы в 2023 году исполнилось 95 лет.

Изучать русский язык в новом центре смогут все желающие, в первую очередь студенты и школьники. "У нас в Кыргызстане любят и изучают русский язык. Я уверен, что этот центр даст нашим выпускникам возможности подготовиться к экзаменам для поступления в российские вузы", - цитирует представительство вице-мэра Оша Нурбека Кадырова.

Участие в церемонии открытия нового центра приняли представители Генконсульства РФ в Оше, мэрии города, российских и киргизских вузов, а также преподаватели местных школ, задействованных в проекте "Российский учитель за рубежом".

Это четвертый по счету учебно-методический центр изучения русского языка, открытый на территории Киргизии.