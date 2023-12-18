Русские школы могут появиться в СНГ не только в Киргизии и Таджикистане

Премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что в Таджикистане уже работают пять таких учреждений, большой проект планируется в Киргизии

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Новые школы с преподаванием на русском языке открылись в Киргизии и Таджикистане, теперь рассматриваются и другие страны на пространстве Содружества Независимых Государств (СНГ). Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая на заседании Совета глав правительств государств Содружества.

"В странах СНГ создаются школы, построенные Российской Федерацией. Уроки там ведутся на русском языке и по самым высоким образовательным стандартам. В Таджикистане уже работают пять таких учреждений, большой проект планируется в Киргизии", - напомнил Мишустин. "Рассматриваем и другие предложения, чтобы ребята во время обучения могли ближе познакомиться с российской культурой", - сообщил глава российского правительства.

Премьер также отметил, что Россия поддерживает и возможности для граждан из СНГ получить профессию в российских вузах. Для этого действуют и филиалы российских университетов за рубежом и расширяется практика академических и преподавательских обменов. Все это, по мнению Мишустина, помогает укреплению гуманитарных связей.

Говоря о гуманитарном сотрудничестве, премьер также не обошел вниманием такую инициативу как межгосударственная программа "Культурные столицы Содружества". "В уходящем году такую миссию выполнял Санкт-Петербург. Теперь звание переходит к Самарканду. Кстати, мы можем поздравить узбекских коллег с тем, что этот один из древнейших городов с многовековой историей был официально утвержден в качестве места проведения сорок третьей сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО, а Ташкент в следующем году станет первой "Молодежной столицей СНГ", - сказал он.

Мишустин подчеркнул, что этот новый проект поможет молодым людям лучше познакомиться с культурным богатством государств нашего общего региона, внести свой вклад в интеграционные процессы на пространстве Содружества.