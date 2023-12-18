"МТС медиа" запускает новый телеканал

Вещание будет круглосуточным

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Компания "МТС медиа" запускает с 18 декабря новый телеканал "Kion хит", на котором будут транслироваться оригинальные сериалы и фильмы собственного производства Kion, передает корреспондент ТАСС с презентации.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе "МТС медиа", с 18 декабря телеканал станет доступен всем операторам для их среды вещания. "В сетку "Kion хит" войдут все серии собственных проектов Kion, многие из которых впервые будут показаны на телевидении: "Жизнь по вызову" с Павлом Прилучным, "Клиника счастья" с Дарьей Мороз, "Кеша должен умереть" режиссера Константина Богомолова, "Обоюдное согласие" режиссера Валерии Гай Германики, "Комплекс бога" с Кириллом Кяром и Даниилом Страховым, детектив "Переговорщик", "Коса", "Пингвины моей мамы", "Бег улиток" и многие другие", - рассказали в пресс-службе. Также, согласно презентации, на телеканале будут транслироваться премьерные фильмы 2022 и 2023 годов выпуска, такие как "Одна", "Эскортницы", "Краш-тест", "Бессмертные", "Меньшее зло", "Расправляя крылья".

Вещание телеканала будет круглосуточным, а в его основу лягут оригинальные проекты онлайн-кинотеатра Kion. Согласно эфирной сетке, с понедельника по пятницу в 21:00 на телеканале будут транслироваться новые серии Kion Originals, а в 19:00 по субботам и воскресеньям будут выходить премьерные фильмы.

В пресс-службе напомнили, что "Kion хит" является не первым телеканалом собственного производства "МТС медиа". В 2020 году компания запустила семейство телеканалов Jam, в которую входят телеканал фильмов и сериалов отечественного кинематографа KinoJam 1, телеканал KinoJam 2, где транслируются высокорейтинговые зарубежные фильмы и сериалы, а также телеканалы для детей и родителей FamilyJam и DetectiveJam, где демонстрируют расследования преступлений и уголовных дел. "Совокупный среднесуточный охват телеканалов, по данным измерителя Mediascope, составляет более 1,8 млн зрителей", - добавили в пресс-службе.