Комиссия Совбеза обсудила профилактику нарушений в колониях

Отдельно обсуждалось развитие производственной базы ФСИН для трудоустройства осужденных и возмещения потерпевшим ущерба, причиненного в результате совершения преступлений

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Межведомственная комиссия Совбеза по общественной безопасности обсудила профилактику и пресечение правонарушений, совершаемых в учреждениях уголовно-исполнительной системы.

"Запланированы конкретные мероприятия, направленные на соблюдение прав лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы, в том числе на качественное медицинское обеспечение", - сообщили в пресс-службе аппарата российского Совбеза.

Отдельно обсуждалось развитие производственной базы ФСИН России для трудоустройства осужденных и возмещения потерпевшим ущерба, причиненного в результате совершения преступлений.

Кроме того, комиссия выработала дополнительные меры по реализации закона "О пробации в Российской Федерации", вступающего в силу 1 января 2024 года. Закон предусматривает создание системы, направленной на социальную адаптацию осужденных во время отбывания наказания и после освобождения, а также определяет перечень ответственных за эту работу ведомств и организаций.

Рассматривались и другие вопросы развития уголовно-исполнительной системы. В том числе речь шла о реализации Концепции развития уголовно-исполнительной системы РФ на период до 2030 года.

В состав комиссии входят представители МВД, МЧС, Минюста, Минздрава, Генпрокуратуры, ФСБ и других министерств и ведомств.