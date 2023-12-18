На Сахалине беспилотник "Аист" впервые применили для доставки биоматериалов

Конвертоплан также предназначен для мониторинга ситуации в зоне ЧС, сообщили в компании "Дрон солюшнс"

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Конвертоплан "Аист" впервые в тестовом режиме произвел доставку биоматериалов на Сахалине. Об этом ТАСС сообщили в компании "Дрон солюшнс".

"Первый этап испытаний конвертоплана "Аист" был проведен в интересах Федерального центра медицины катастроф Минздрава России. Аппарат в тестовом режиме произвел доставку биоматериалов. Беспилотник предназначен для доставки грузов в труднодоступные районы, а также мониторинга ситуации в зоне ЧС", - отметили в организации.

В рамках испытаний аппарат преодолел маршрут от села Чапланово до города Невельск. "Груз, биоматериалы, был упакован в специализированный медицинский контейнер и помещен в фюзеляжный отсек беспилотника. Полет проходил в течение 50 минут на высоте 1 км. Общая протяженность маршрута составила 45 км. "Аист" успешно совершил посадку в заданную точку в полностью автоматическом режиме согласно полетному заданию", - сказали в "Дрон солюшнс".

В компании уточнили, что на данный момент разработано две модификации конвертоплана "Аист" - электрическая и с двигателем внутреннего сгорания. "В том числе беспилотник способен коммуницировать с радиолокационными станциями и обеспечивать устойчивую связь в труднодоступных местах. Рассматривается также применение конвертоплана для телемедицины, чтобы люди могли получать медицинскую помощь в отдаленных точках", - уточнили в "Дрон солюшнс".

Дальность полета конвертоплана составляет до 500 км, масса полезной нагрузки - до 8 кг, скорость до 100 км/ч.