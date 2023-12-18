Доклад комиссии по преступлениям Киева против детей могут представить послам

Глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов отметил, что "в Москве почти две сотни иностранных послов"

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Утвержденный доклад парламентской комиссии по расследованию преступлений Киева против детей необходимо представить в том числе послам иностранных государств в Москве. С таким предложением выступил глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов.

"Я просто предлагаю вам подумать. После того, как палаты утвердят текст, только что справедливо было сказано, сейчас это действительно подготовительные материалы. Когда он будет опубликован, <...> [нужно] собрать их всех (послов иностранных государств - прим. ТАСС). <...> И все это им объяснить. Можно в закрытом режиме", - заявил Климов в ходе заседания комиссии по расследованию преступлений Киева против детей.

Он отметил, что "в Москве почти две сотни иностранных послов". "В свое время, когда шли выборы в Государственную думу, собрали с участием МИД послов стран ОБСЕ, между прочим [там были] Соединенные Штаты Америки тоже, и в закрытом режиме я вместе с коллегами прочитал им то, что мы там накопали об их деятельности против нашей страны. Никто нам не возразил, все в закрытом режиме. Там были и дружественные страны. Дружественные страны узнали, что к чему, а недружественные многие прекратили заниматься тем, чем они занимались", - заключил Климов.

Вице-спикер Совфеда, сопредседатель парламентской комиссии по расследованию преступлений Киева против детей Инна Святенко поддержала предложение, отметив, что такая работа обязательно будет проведена. "Так как в июне должны завершить работу (над докладом комиссии - прим. ТАСС), то именно тогда это случится", - отметила она.

Ранее Святенко отмечала, что киевский режим нарушил положения более 12 международных документов, направленных на защиту детей. Она пояснила, что эти данные вошли в проект доклада, сформированного парламентариями на основе международной классификации главных преступлений против несовершеннолетних.

Госдума на пленарном заседании 20 июня приняла постановление о проведении парламентского расследования преступлений киевского режима против детей. Совет Федерации на заседании 21 июня принял постановление о поддержке инициативы по возбуждению парламентского расследования. В состав комиссии вошли 13 членов Совета Федерации и 13 депутатов Госдумы. Комиссия, согласно закону, создается на срок до года, результаты расследования направят руководству страны. Первое заседание комиссии состоялось 30 июня.