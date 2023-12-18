МЧС России сообщило о завершении работы по эвакуации россиян из сектора Газа

Глава ведомства Александр Куренков заявил, что в Каире ожидает отправки заключительная группа граждан - еще 73 человека, в том числе 45 детей

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Оперативная группа МЧС России завершает работу в Египте по эвакуации россиян из сектора Газа, принято решение о ее выводе. Об этом заявил глава МЧС России Александр Куренков.

"В Каире ожидает отправки заключительная группа граждан - еще 73 человека, в том числе 45 детей. Таким образом, российские спасатели эвакуировали из зоны палестино-израильского конфликта 1 124 человека. И сейчас уже можно говорить о том, что все заявки о помощи в эвакуации, поступившие через МИД, выполнены. В этой связи президентом РФ принято решение о выводе с территории Египта оперативной группы МЧС России", - сказал министр в ходе оперативного селекторного совещания.

Куренков заслушал представителей оперативной группы, которые работали в Египете с 3 ноября. Во взаимодействии с представителями МИД сотрудники встречали граждан и членов их семей на пункте пропуска "Рафах", оказывали помощь при прохождении таможенных процедур, сопровождали до Каира. Также они готовили их к отправке в Москву самолетами МЧС России. На всем маршруте с людьми работали врачи и психологи МЧС. Одновременно с этим в аэропорту Домодедово был развернут межведомственный оперативный штаб.

Министр подчеркнул важность гуманитарной помощи жителям сектора Газа. Всего МЧС России направлено 15 спецрейсов и доставлено 350 тонн гуманитарных грузов. "Я хочу поблагодарить всех задействованных в этой работе специалистов за самоотверженность, готовность прийти на помощь и эффективность в непростых условиях. Прошу совместно с представителями МИД уточнить дальнейший порядок работы и подготовить оперативную группу к убытию. Спасибо, ждем вас дома", - подчеркнул глава МЧС России.