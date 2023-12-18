ГИБДД закрыла проезд транспорта на участке трассы Тюмень - Ханты-Мансийск

Решение приняли из-за метели

ТАСС, 18 декабря. Проезд всех видов транспорта ограничен на участке трассы Тюмень - Ханты-Мансийск с 698-го по 571-й км в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Такие меры предприняты из-за снегопада и метели, сообщили в Госавтоинспекции региона.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями (снегопад, метель, зимняя скользкость), на участке автодороги Тюмень - Ханты Мансийск Нефтеюганского района с 698-го по 571-й км введено ограничение движения, для всех видов транспорта проезд закрыт. Просим всех участников дорожного движения отнестись с пониманием к сложившейся ситуации, без острой необходимости не выезжать на загородные автодороги", - говорится в сообщении.